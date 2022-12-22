據消息人透露，特斯拉的中國主管朱曉彤(Tom Zhu)和他的團隊，已經被要求前往美國，解決當地的生產問題。據同僚之間的談話，朱已經被要求承擔更多工作。朱曉彤出生於中國，現在則持有紐西蘭護照。

據了解，特斯拉亞洲業務負責人和他的團隊，包括負責上海超級工廠的Song Gang，已經前往特斯拉在加州和德州的工廠。

在朱曉彤的領導下，特斯拉上海工廠從今年的封鎖強勁反彈，讓特斯拉得以接近其2022年產量成長50%的目標。根據對剛剛才結束的第四財季的預測，分析師們預計產出成長將接近和稍低於45%的水準。

特斯拉在德州奧斯丁(Austin)市的工廠正在加速生產Model Y，並準備卡車Cybertruck的推出。在加州Fremont市的工廠正準備推出新款的Model 3，該車款明年將在上海量產。

創辦人馬斯克(Elon Musk)在十月買下推特之後，投資人和分析師對於其分心的做法感到不滿。

據兩名消息人士透露，朱曉彤的上海同事們都認為，朱將在特斯拉有更高的職位和更廣泛的工作範圍。本月稍早，媒體傳出朱將接替馬斯克，擔任特斯拉執行長，但隨即遭到公司否認。