南部一名國三少女小美，因為想翹家，於是交友社群上認識一名44歲林姓男子，言明希望「約砲換宿」，林男將她載往摩鐵發生關係後，卻將她丟包落跑，逼得少女有上網約了羅姓男子載她到住處發生關係，未料羅男也是渣男，完事後不讓她留宿，反而載她到市區再丟包，小美最後流浪街被警方找到，家人得知少女荒唐行徑後怒告2男，法院依妨害性自主罪各判林男和羅男6月及8月徒刑。

根據判決書，林男於民國110年5月12日3時許，透過「Say Hi」交友軟體，使用暱稱「無憂無慮」，認識國三少女小美，並在同日6時許，小美翹家，兩人相約前往汽車旅館發生性關係。

但林男完事後卻藉故離開，小美於是又上網找另外找來一名羅姓男子，前往汽車旅館接她後，回到羅男的住處，又與羅男發生性關係。事後小美希望能借住在羅男住處，但是遭到羅男拒絕，還被羅男載往市區一處超商丟包。

小美最後無處可去在市區街頭閒晃2天後遇到員警攔查，才通知家人將她帶回小美在家人逼問下，才自爆自己與2名男網友約砲還遭丟包，家人得知後氣炸，立刻帶著小美去醫院驗傷並前往警局報案。

法官審理時，林男辯稱自己遭小美設局「仙人跳」，但羅男則坦承犯行。法官審酌，2人透過交友軟體結識少女，並分別與少女與性交1次，犯與14歲以上未滿16歲之少女合意性交犯行，足見2男法治觀念淡薄，依妨害性自主罪各判林男和羅男6月及8月徒刑。