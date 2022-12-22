高雄壽山動物園歷經1年多整修，於上周五（16日）重新開園，一名男網友昨日帶女兒前往，繞園區一圈才發現，園內整修只是更方便民眾以不同角度觀看動物，動物的欄舍仍老舊不堪，絕大多數的動物都是老面孔，且又老又殘，其中一隻獅子瞎了眼還瘦到見骨，直呼「真的令人鼻酸，覺得是重新裝潢的動物養老院」，貼文隨即引發網友抨擊。

原PO今（22）日於臉書社團《爆廢公社》指出，壽山動物園閉園整修時，他就打定主意要在開園後帶女兒去一次。為一睹壽山動物園整修後的風采，昨日特別幫女兒向學校請半天假，沒想到從停車場找車位就開始讓他火大，因停車場入口顯示還有23個車位，他把每一層都巡過，就是沒空位，他反應給管理員，對方卻冷回「應該有位子吧！」

原PO表示，好不容易入園，第一眼覺得建築物改建得不錯，決定先搭乘遊園小火車繞一圈，繞完才發現這次整修的重心是在「人」會到的公共空間，絕大多數的動物欄舍仍老舊不堪，他質疑「為什麼不把動物的欄舍也一起改建呢？」

原PO說，最讓他唏噓的是羚羊的欄舍，本來是長頸鹿居住，因長頸鹿過世後改放羚羊，但欄舍中的水泥飲水台表面的彩繪仍是長頸鹿圖樣，他批評「就算不補新的長頸鹿，你給羚羊住二手屋，好歹粉刷整修一下吧！」

除此之外，原PO表示，園內雖有新增水豚，但9成的動物是老面孔，且又老又殘，其中一隻公獅還瞎了眼還爆瘦到見骨，「真的令人鼻酸，以前去看覺得壽山動物園好像動物養老院，這次整修完再看，覺得是重新裝潢的動物養老院，真令人失望。」

貼文曝光，引發上千網友議論，「難道你要工作人員扮北極熊喝可樂給你看？」、「老面孔？你是不是誤會了什麼？獅子就長獅子樣，猴子就長猴子樣呀！是動物園整修，不是動物去整形耶！不然獅子要整成怎樣才叫新面孔？」、「動物園動物不都大同小異？難道你希望能看到嚕嚕咪？」

留言中一名網友說，「原PO對於動物似乎不太熟悉，後面又老又殘的部分讓我想到對於生命的不尊重，對於孩子我會教育生命的過程，老殘傷仍然是生命，動物圈養的行為本來就不自然，因為自私人類以為給予好的環境及自以為的乾淨，就是對動物好，動物對於新環境的適應力是很差的，哪怕是家犬搬家都要2至3個月的適應期，更何況野生動物，所以動物園更改是為了人的動線，對於動物則是愛護及尊重生命。」