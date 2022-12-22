男團IKON前隊長B.I(金韓彬)2019年6月爆出涉嫌吸食毒品，隨後證實供毒者是BIGBANG成員T.O.P前女友韓瑞希，然而當時經紀公司YG娛樂老闆梁鉉錫卻恐嚇韓瑞希不要供出B.I名字，否則揚言會「弄死她」，因此身上本就揹負性招待、非法賭博等官司的梁鉉錫，今年11月中又遭到檢方依「報復恐嚇罪」求處3年徒刑，今(22日)一審法院判決出爐了。

韓瑞希2016年8月被抓包吸毒時，同時向警方供出B.I的買毒對話紀錄，沒想到，她事後又改口：「我吸毒所以我神智不清」直到2019年6月韓瑞希才向警方供稱梁鉉錫對她威逼利誘，因此說詞才會反覆變化，引起外界熱議，梁鉉錫則宣布辭去YG娛樂一切職務，自此他甚少出現在大眾面前，生活非常低調。

今(22日)早上首爾中央地方法院做出一審判決，認為原告韓瑞希證詞反覆，做筆錄時說2017年梁鉉錫威脅她：「讓妳在演藝圈活不下去」，之後又改為「要毀滅妳的人生輕而易舉」、「弄死妳不是什麼難事」疑似引導媒體攻擊梁鉉錫，及誘導警方偵辦方向，導致證據缺乏可信度，因而判決梁鉉錫無罪。

소속 가수의 마약 수사를 무마하기 위해 제보자를 협박한 혐의로 재판에 넘겨진 YG엔터테인먼트 전 총괄 프로듀서 양현석 씨가 1심에서 무죄 판결을 받았습니다.https://t.co/oystOwofBO — MBC News (MBC뉴스) (@mbcnews) December 22, 2022

然而法院判決也強調，梁鉉錫基於保護B.I，說服韓瑞希翻供的行為，無疑是逃避法律責任。對於一審判決結果，梁鉉錫在離開法院時深深一鞠躬，並對現場媒體表示，自己會尊重法院判決，並強調今後會在自己的位置做好本份。不過韓媒分析，檢方提上訴的可能性很高。

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