近期吞下一波5連敗的太陽，也將西區龍頭的位置給讓出，21日在主場又敗給東區弱旅巫師，太陽團隊的氣氛也呈現緊張狀態，在賽中被場外鏡頭拍到總教練蒙提威廉斯（Monty Williams）與主戰中鋒艾頓（Deandre Ayton）互相爭執，賽後雙方則否認出現內鬨。

這也並非2人首次發生爭吵，上季季後賽面對獨行俠的系列戰G7，下半場雙方也是大吵一架，艾頓只出賽了17分鐘，整個第4節都坐在板凳上，也導致2人關係逐漸惡化，艾頓9月曾向記者表示，自己從G7輸掉比賽之後，和蒙提威廉斯就沒有再說過任何一句話。

成為受限制自由球員的艾頓在今年夏天原本接受溜馬合約，但隨後太陽匹配了4年1億3300萬美元的報價將人留下，也讓外界相當關心2人是否能拋開恩怨並肩作戰，而隨著賽季進行，太陽一度攻上西區龍頭位置，不過他們進入12月後戰績直直落，僅拿下5勝7負、不及5成的勝率。

據《Yahoo! Sports》報導，艾頓與蒙提威廉斯發生爭吵的原因，是因為當時艾頓未能確實設下掩護給空手切入禁區的米凱布瑞吉斯（Mikal Bridges），導致進攻最後以失敗收場，蒙提威廉斯對於戰術未能成功感到不滿，艾頓則認為原因並非自己。不過賽後蒙提威廉斯表示自己並非針對艾頓，而是對於整個團隊的表現感到失望，而艾頓認為比賽當中難免亢奮，導致雙方的溝通過程變得情緒化。