美股大漲激勵，台股航運股表現強勁，加上面板、生技股反彈，台股開高震盪收高，終場以14442.94點作收，上漲208.54點，漲幅1.47％，成交金額2121.39億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，中華信評在「2023年台灣信用展望」中針對總體經濟情勢及來年展望，預估2023年美國經濟可能略萎縮呈現負成長，台灣2022年經濟成長率維持「不保3」，2023年更將明顯放緩且「不保2」。顯示未來在通膨仍高下，將影響明年經濟成長，他們推測央行2023年可能會繼續升息，明年仍將是通膨高漲、經濟趨緩年。

簡伯儀表示，今天反彈的高點已經收復最近一個多月指數震盪過程中，短線的小頭部頸線位置14,371點以及半年線的位置，且指數是在3日內再度站回半年線上，暫時化解頭部成型的味道，且日線的KD指標也在低檔出現黃金交叉，盤勢醞釀築底反彈。

不過雖然指數暫時扭轉跌勢，但今天反彈量能卻無法擴增，盤勢呈現價漲量縮的走勢，且技術指標中RSI、MACD指標也未走強，櫃買市場表現也不若大盤強勢，後續大盤若無法補量，反彈結構不扎實，逢高可減碼因應。