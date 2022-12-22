根據日本讀賣新聞（Yomiuri）22日報導，投標併購東芝享有優先權的JIP集團（日本產業夥伴），本周可望拿到銀行業者所聯貸的1.4兆日圓，約106億美元。買家收購金已拿到手的消息在日股午盤傳開後，東芝一度大漲7.6%左右。

據悉，這項已有共識的合約內，包括2000億日圓約定融資。三井住友銀行以及瑞穗銀行，兩者將分別提供約4000億至5000億日圓貸款。不過，這兩家日系銀行不願置評。路透社也指出，JIP就快拿到收購東芝的資金。

藉由這筆併購案，東芝整家公司的身價可望上看2.2兆日圓。不過，日經產業新聞（Nikkei Business Daily）幾天前曾刊登，JIP或將把收購東芝的金額壓低到2兆日圓以下。

路透社之前獲知消息，JIP併購團隊內像是大財團Orix（歐力士）、跨國電子公司Rohm（羅姆半導體）以及日本郵政旗下負責銀行業務的日本郵政銀行（Japan Post Bank）等，這些來自不同產業的大型日企將集資1兆日圓左右。