疫後零售新浪潮，2023年至少有六家百貨、購物中心商場相繼登場，包括三井Lalaport購物中心台中與南港店、忠泰大直NOKE、台北東區新光三越Diamond Towers、竹北豐生活、新店裕隆城等，其中預計4月底開幕的大直NOKE為區隔市場，以集團優勢自營餐飲至少七家進駐，分別有「Bar DOMANI」、「Old Bridge」、「明粵」、「煮山川」、「雪場咖哩」與茶甜點沙龍等。

NOKE忠泰樂生活指出，揮別疫情及雨季帶來缺工缺料的影響，內部已敲定2023年4月下旬開幕；面對明年湧現的百貨商場開業潮，忠泰集團除了已提早曝光的蔦屋書店、極光冰場、明日聚落等自營主力店之外，更投入新成立多家餐飲、運動體驗品牌，以鞏固獨家特色，包括7家餐飲品牌、3家運動場館，成為市場差異化優勢。

忠泰集團在自營領域並不陌生，手上不僅有北歐生活設計「北歐櫥窗」、美學選物店「明日選品」，餐飲經營則從MOT CAFE到義式餐廳DOMANI，近年更陸續推出歐陸頂級食材複合餐廳「Slice」、私廚鐵板燒「D+」、日本料理「二階」，此次乘NOKE開幕之勢，忠泰將同步開出7家餐飲品牌，包括升級版全日義式餐飲Bar DOMANI、羅馬超人氣冰淇淋Old Bridge、高檔港式火鍋「明粵」、海味與陸地的鮮煮料理「煮山川」、適合滑冰滑雪後熱騰騰來一碗的「雪場咖哩」、以及與台北最美茶甜點沙龍攜手的全新力作。

其中更邀來國際建築大師隈研吾操刀「明粵」空間設計，成為隈研吾在台灣的第一件餐廳作品，開幕後勢必成為設計迷的朝聖景點。

而在重度戶外運動愛好的副董事長李彥良主導下，NOKE不僅有與國際冰場團隊IRC公司合作的極光冰場，更將開出全台首座滑雪練習場、首家模擬高爾夫會所，其中，高爾夫會所將採取邀請制，以凝聚成愛好運動的社群平台。