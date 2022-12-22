享沐時光本棟建築物頂樓為跨年煙火施放處。（享沐時光莊園渡假酒店提供／李京昇苗栗傳真）

隨著疫情趨緩，位於苗栗縣苑裡鎮的享沐時光莊園渡假酒店24日下午4點30至晚上9點，將在飯店園區的戶外千坪草坪舉辦尾牙餐車市集活動，今年特別開放給住宿旅客跟外客參與，期盼大家有不一樣的平安夜。

享沐時光飯店行銷公關部經理郭仲紋表示，此次尾牙餐車市集活動，是享沐時光成立2年多來第1次舉辦大型活動，原本出發點是慰勞員工1年辛勞的尾牙餐車活動，後來發想邀請住宿客、泡湯客與外客來一同共襄盛舉，添增熱鬧與溫暖的氣息，讓大家一起度過一個難忘的平安夜。

飯店指出，這次活動將集結來自各地共25台的新潮流餐車，每台餐車販售不同類型的品項，提供各式美食、飲料給大家挑選，除了每台餐車精心製作的異國料理、台灣小吃等佳餚外，還有各種甜品和雞尾酒供選擇。另外，還聘請樂團表演，並準備耶誕節氛圍的裝飾，讓旅客都能感受到濃濃的節日氣氛。

此外，相隔1個禮拜，12月31日還有搭配著樂團放鬆狂歡的演奏、萬眾矚目的跨年煙火音樂晚會，地點同樣在戶外大草坪，音樂晚會時間從晚上7點30分至9點30分，同時煙火秀時間為晚上9點30分整，在享沐時光本館建築物頂樓施放，邀請大家一起迎接新的1年。

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