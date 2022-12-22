111學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組12強預賽，22日南湖高中兩位數領先在第4節化為烏有，曾被對手苗栗高商超前，最後兩分半內南湖徐郁婷投進追平分，隨後隊友古宜諼投進超前三分球，苗商雖在倒數19秒徐巧雲上籃追回2分，不過最終南湖高中仍67比66驚險收下勝利，目前累積1勝1敗。

南湖高中女籃隊教練孫韻筌指出，球隊從領先16、17分到第4節被對手追上，顯示場上表現不穩定，遇到亂流那段時間防守不確實、進攻又亂了手腳，失誤率就變高，至於最後關頭投進重要三分球的古宜諼，和其他主力本戰面臨犯規麻煩，也影響了場上發揮，只能在吞下第4犯就換下古宜諼，末節戰況吃緊時還是需要能攻擊的人，加上場上球員也累了，就再換上古宜諼，很開心她也順利投進重要的三分球。

古宜諼賽後說，那球出手就有感覺會進，自己因為犯規麻煩只能坐在板凳席時心情也很難受，想著自己怎麼會打這樣，還好最後回到場上並建功，也算吐了悶氣。

孫韻筌指出，以分組前三晉級8強，是要給球隊努力奮戰的目標，也希望大家可以努力實現，而為了求好運，南湖高三後衛連容纓和隊友一起用了紙箱做了一隻吉祥物狗狗，名字叫「旺旺」藉此希望球隊氣勢旺旺，還跟著教練孫韻筌姓孫，展現高中小女生的活力。

南湖徐郁婷此役繳出22分、8籃板，連容纓12分，但兩人也各發生7次失誤，投進關鍵三分球的古宜諼，全場出賽將近18分鐘，留下6分、3抄截。苗商徐巧雲貢獻21分、6籃板，蔡幸芸11分、12籃板。

南湖高中古宜諼投進關鍵三球。（高中體總提供）