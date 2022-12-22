台中市大里區健民國小諧音同「賤民」，常淪為被取笑的字眼，地方民眾期望更名「竹仔坑國小」，除彰顯在地特色、形塑正向意義外，也能建構文化認同。健民國小校長張家馨表示，預計年底前彙整更名相關資料向市府教育局提出申請，交由長官評估討論，盼明年8月1日進行更名掛牌。

學校更名推動小組強調，地方鄉親和家長們一致要求更改校名，找回原來歷史；健民國小校長張家馨表示，計畫在年底前向市府教育局提出申請，爭取明年8月1日更名掛牌。

大里竹仔坑社區發展協會於109年11月提案發起健民國小更名運動，經學校校務會議、家長代表大會決議通過，邀請校長、家長會長、校友會代表及社區發展協會前後任理事長等5人籌組「學校更名推動小組」，積極完成更名計畫書，更於21日晚間召開社區公聽會，聽取各界意見，獲出席民眾熱烈支持。

出席民眾有人指出，外界只知道「竹仔坑」，提起「健民」都不清楚，贊同更名；有人認為，近年來陸續興建健民國宅、社會住宅，地方變遷快速，支持更名；有人強調，在地化是時代潮流，並且將會是一大亮點；更有老校友細數校園的變化，認為已經完成「階段性任務」，贊同更名，迎向下個目標。

學校更名推動小組21日晚間召開社區公聽會，聽取各界意見，獲出席民眾熱烈支持。（李天生服務處提供／潘虹恩台中傳真）

學校更名推動小組強調，地方鄉親和家長們一致要求更改校名，找回原來歷史，健民國小是塗城國小分校更名而來，未來校史紀錄仍會載明健民國小，不會消失不見，目前學校已經做好更名準備，不會增加負擔；張家馨表示，計畫在年底前向市府教育局提出申請，爭取明年8月1日更名掛牌。

市議員李天生過去就曾為此議題於議會提出質詢關切，他指出，台中市有健仁國小更名四張犁國小、博愛國小更名德芙蘭國小、達觀國小更名博屋瑪國小等案例，並表示，學校更名符合地方民意，對此結果樂觀其成。

另外，健民國小更名竹仔坑國小，不僅可以重新審視地方歴史、先民生活背景，以及背後的動人故事，更可凝聚社區意識，教育年輕人認識家鄉，建構鄉土文化認同。