苗栗縣政府榮獲交通部金路獎，並頒獎給查核甲等廠商。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌表揚縣府工務處榮獲交通部金路獎，並頒獎給查核甲等廠商。（謝明俊攝）。

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚查核甲等廠商嘉鑫營造負責人黃琬婷。（謝明俊攝）。

苗栗縣政府定期執行道路、橋梁養護工作，今年再次獲得交通部金路獎雙金牌獎肯定，也是縣府6年內第3次榮獲金牌獎。縣府對於承包公共工程廠商實施查核，同獲工程施工查核小組績效考評優等，縣長徐耀昌22日頒獎肯定工務處努力，以及嘉鑫營造等查核成績甲等廠商，期望繼續公私合力維護苗栗縣公共工程品質。

苗栗縣政府工務處負責全縣道路、橋梁養護工作，由交通部依照道路及橋梁養護狀況，並定期實施道路巡查及橋梁檢測，發現缺失即積極維護，逐年增加養護量能，讓民眾享有安全舒適的道路品質為目標，交通部每年依照評核成績，核發獎牌給表現優良的縣市政府，苗栗縣政府是繼去年獲獎後，今年再度獲得道路及橋梁等2個項目的金路獎，更是在6年內，第3度得獎。

另工務處針對公共工程組成工程施工查核小組，不定期對縣內各公共工程實施各項查核，今年共完成查核件數92件，其中甲等案件有56件，比例高達6成，也是近幾年來新高，縣府工程查核小組因而獲得全國工程施工查核績效考核優等成績。

為鼓勵縣府及民營廠商合力為為苗栗縣公共工程建設的付出及努力，22日徐耀昌特別頒獎表揚工務處官員及查核甲等廠商，其中嘉鑫營造公司承包竹南鎮龍鳳漁港聯外道路、頭份市親子館等工程，龍鳳漁港聯外道路並由縣府提報參加全國公共工程金質獎評選，由董事長黃琬婷代表受獎。其餘工程查核甲等承攬廠商共計47間，徐耀昌期望持續公私協力共同為苗栗縣公共工程品質努力。