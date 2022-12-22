英國威爾斯1名16歲脊柱裂不能移動的殘疾女孩凱萊雅（Kaylea Titford）遭到父母刻意餵到活活胖死，目前44歲的母親瓊斯在法官面前承認這樣照顧行為可能會造成死亡風險，但父親否認了這項指控。

Sarah Lloyd-Jones, admits killing teenage daughter Kaylea Titford, 16, by letting her become morbidly obese.

Kaylea suffered from spina bifida & had multiple medical issues that she was immobile.

What a sad way to die & could have been prevented.https://t.co/fJHvFihh7h — NATHAN (@mbga_uk) December 20, 2022

根據英國《衛報》（The Guardian）21日報導，凱萊雅39歲的母親莎拉（Sarah Lloyd-Jones）和現年44歲的父親提福特（Alun Titford），被指控犯有嚴重過失殺人罪和造成或促成兒童或弱勢人群死亡。

母親瓊斯在威爾士北部的莫爾德王室法院（Mold crown court）法官面前承認了凱萊雅的過失殺人，不過父親提福特否認了這項指控。

瓊斯承認違反了對其殘疾女兒的照顧義務，承認她的行為會造成女兒死亡風險是「合理可預見的」。

法官告訴瓊斯，「所有的量刑選擇」都是開放的，但她的認罪將被給予獎勵。她將在明年凱萊雅父親的審判結束後判刑。目前，提福特否認嚴重過失殺人和導致或造成女兒死亡的指控。

審訊過程談到凱萊雅一生中有多種疾病，包括脊柱裂不能移動，據稱在2020年3月至10月期間，他未能確保凱萊雅的飲食需求得到滿足，進而導致病態肥胖，他還被指控未能確保她得到足夠的鍛鍊，處於健康衛生狀態，並提供一個安全和清潔的生活環境。