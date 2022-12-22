陳鴻（左）和唐琪交情超過35年。（陳鴻提供）

81歲唐琪保養得宜。（陳鴻提供）

陳鴻邀唐琪到課堂上與學生分享經驗。（陳鴻提供）

型男美食家「阿鴻上菜」陳鴻於日前在明新科技大學「整合行銷與傳播課」通識課程，邀請81歲資深女演員也是知名造型蛋糕藝術家唐琪，與學子近距離分享經營43年的蛋糕品牌，其魅力與創業經驗。

她當初因為專心投入創作，不管財務，以致財務出問題，幾經波折後，再與其他食品公司合作，卻因理念不同又溝通無門，只好淨身出戶，瀟灑地揮一揮衣袖。再重開藝術蛋糕是她最大的夢想，她斥資500萬重啟蛋糕老店，並發揮創意與叛逆精神，讓品牌浴火重生。

唐琪除了是成功企業家，也是跨界斜槓的戲劇教母，在《藍與黑》舞台劇到《電視街》、《京華煙雲》、《流星花園》等經典影視作品中都有精湛的演出。她正與名製作人阮虔芷緊鑼密鼓的籌備，要以81歲的年紀再度挑《藍與黑》舞台劇中18歲唐琪的角色，並力邀陳鴻擔任男主角。與唐琪的交情超過35年的陳鴻笑說，唯一擔心自己的表現生嫩萬一演成「小鄭與莉莉」會不會對不起原著的精神，兩人將會迸出什麼火花也令人期待。

這幾位「半百頑童」的狀態極好，81歲的唐琪體力與狀態極好，不見老人斑跟細紋，唐琪透露她的保養之道不是用名牌保養品牌，而是用25塊錢的肥皂洗臉，建議清潔才是最重要的保養，顛覆大家對名人簡樸生活的三觀。

陳鴻把製作「阿鴻上菜」的模式在校園內邀請名人業師與各位同學互動交流回歸生活美學的日常「鴻食代HOme Style」藉由活潑生動的上課內容重新喚醒年輕人對學習的熱情，鼓勵學生培養跨界多元學習與在地食育觀念的重要。