天心、温昇豪、禾浩辰等人主演的台灣首部律政職人劇IP《最佳利益2-決戰利益》，宣布明年4月29日於公共電視首播，22日推出「方箏的舊愛新歡」花絮篇，公開天心與温昇豪在第二季有死灰復燃的復合跡象，新生力軍禾浩辰將介入兩人之間。天心在劇中與多位男演員尬戲，她笑說，好多男人都跟我有關係，邀請觀眾朋友來數數看，我有多少個老公、有多少個曖昧對象。

天心自曝《最佳利益2》曖昧對象多。（群之噰傳播提供）

金鐘視后天心在《最佳利益》第一季表現優異，展現出個性高傲的老鳥王牌律師方箏最專業的一面，也成為了「金句女王」，台詞充滿張力、句句刺中人心。第二季中，她再度強化了冷面王牌律師，個性強硬、只幫當事人爭取最佳利益，勝訴率百分百的律界一姐的地位。她將跳槽昔日敵營京勤律師事務所，甚至指定禾浩辰飾演的姜智騫擔任自己的法務助理搭檔辦案，兩人截然不同的個性擦出更多火花。

天心稱讚首次合作的禾浩辰很用功、認真，天心還說，到時候他看到自己的演出，會發現自己進步神速，大家拭目以待。禾浩辰則說這角色因天心更有層次，在姜智騫角色塑造尚未完善時，天心姐提供很多想法給我，幸好有姐帶領姜智騫這個角色，讓他更有層次跟多元。

温昇豪新一季戲劇要追回舊愛。（群之噰傳播提供）

温昇豪在《最佳利益2》中，將會為了追回天心從檢察官轉任律師，空降京勤律師事務所專任刑事律師，還期望兩人能破鏡重圓。温昇豪解說第二季角色有所轉變，大家可能會覺得第一季的趙立廷，有點邪，不是太正派，但其實他是一個為求目的可以不擇手段、不惜一切也要扳倒那些邪惡勢力的人，所以在第二季中趙立廷身段變得比較柔軟，讓大家看到比較討喜的趙立廷。

禾浩辰機車上環抱温昇豪互動超可愛。（群之噰傳播提供）

在花絮中甚至看見温昇豪騎重機被禾浩辰雙手緊抱著，兩人片場可愛的互動，眾演員透露温昇豪演技精湛外，甚至時常帶動氣氛，天心更稱温昇豪為「本劇的康樂股長擔當」，禾浩辰也表示，昇豪哥天生自帶幽默感，每次跟哥對到戲就很開心，時間過得很快。

禾浩辰是新加入的角色。（群之噰傳播提供）

禾浩辰在《最佳利益2》飾演叛逆的法務助理姜智騫，是全新角色。禾浩辰表示，智騫交際手腕很高、在法助的世界混得風生水起，看起來可能工作不積極，下班後卻是一個『靠北』社群的版主。禾浩辰對於首次拍攝律政劇非常緊張，還說擔心拖累到大家，因此做了很多功課、法院旁聽，也很感謝製作人、導演、和所有劇組人員，以及對戲的演員們。温昇豪讚譽禾浩辰是指日可待的演員他說，和浩辰是第一次合作，他非常用心，也可以感覺到他對自己的要求非常的高，拍戲過程即便沒有他的戲，他有時會坐在監視器前面看我們的反應，然後回來跟我們做一些討論，非常認真，是一個指日可待的大巨星。

《最佳利益2-決戰利益》由《我的婆婆怎麼那麼可愛》金牌製作人陳慧玲操刀、林立書和鄒奕笙執導，擁有法學背景的林珮瑜、陳文梓共同編劇，精準描述台灣社會、法庭及法律界最接地氣的台灣律師故事。林立書導演表示，第二季中方箏（天心 飾演）、趙立廷（温昇豪 飾演）兩人冤家路窄再次相逢，可以看見這兩個角色互相較勁、互相猜忌，這次也加入新角度的角色姜智騫（禾浩辰 飾演），透過一個超聰明又鬼靈精怪的新血視角，去看法律界的勾心鬥角、爭權奪利，會更有看頭。