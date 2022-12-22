警政署取法國際維安事件經驗，建立無劇本演訓模式。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

國家發展委員會舉辦第5屆「政府服務獎」頒獎典禮，由行政院長蘇貞昌頒獎給24個得獎機關。警政署以「危機來襲時的守護神－以無劇本演訓精進重大危安事件應變機制」專案，榮獲「政府服務獎」社會關懷服務類獎項，並由署長黃明昭出席代表受獎。

警政署取法國際維安事件經驗，建立無劇本演訓模式。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署表示，營造安居樂業的生活環境，是政府的施政目標，而提供安全的社會環境，則是民眾能夠安居樂業的基礎。重大危安事件影響民心甚鉅，能否應變得宜，及時弭平危害，維持民眾安寧的生活，必須仰賴平日精實訓練與臨場快速應變。

警政署取法國際維安事件經驗，建立無劇本演訓模式。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署取法國際維安事件經驗，建立無劇本演訓模式。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署取法國際維安事件經驗，藉由建立無劇本演訓模式，強調以無預警突發狀況進行演訓，但在遭遇困境時人員的應變方式均於事前縝密規劃。採取「明確想定、無操作劇本」，將演習當作訓練，驗證參訓單位應變機制可行性。強化公私協力共同應變，藉演訓檢核應變能力及強化民眾自救救人能力。從縱橫面向整合跨單位應變量能，打造堅實治安防護網，為全國人民營造安心宜居的幸福家園。