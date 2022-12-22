湯姆克魯斯主演《捍衛戰士：獨行俠》不負眾望榮登榜首。（CATCHPLAY提供）

CATCHPLAY＋影音平台昨（21日）公布2022年度觀看排行榜，電影方面，湯姆克魯斯的票房大作《捍衛戰士：獨行俠》不負眾望榮登榜首，第2名則是羅伯派汀森的新版《蝙蝠俠》，《哈利波特》前傳電影《怪獸》系列最新電影《怪獸與鄧不利多的秘密》則位居第3名，第4名則是因續集衝入榜單的1986年經典電影《捍衛戰士》。

非電影方面，HBO GO專區中歷久不衰的熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》靠著死忠粉絲不斷重刷回看仍霸佔榜首，最新衍生劇《龍族前傳》憑著高期待度和口碑也衝上第三名。而由小S主持的全新綜藝節目《熙娣想聊》，則殺出重圍擠進收視亞軍。而第4至第10名，本土影劇和歐美熱播劇則勢均力敵，如《俗女養成記》、《老少女奇遇記》、《良辰吉時》、《茶金》，以及HBO GO專區的《高校十八禁》、《慾望城市》、《白蓮花大飯店》皆入榜。

除了每月更新的強檔電影及旗下影響原創自製的本土影劇外，CATCHPLAY＋影音平台上囊括了HBO GO、BBC First中的內容，包含歐美影集、超夯電影或是深度紀錄片，此外在「TVBS專區」中，熱門綜藝、知識性談話節目或戲劇皆可免費觀看；而透過與Line TV合作推出的全年無限看方案，亦為CATCHPLAY＋的會員增加可一次看台、日、韓、陸戲劇及綜藝節目的選項。CATCHPLAY＋透過多方合作打造多元內容，讓會員只要訂閱一個串流影音平台就能享有多重觀影娛樂，與國際及其他本土串流服務區隔。

回顧2022年，在內容豐富度上的佈局，推動了平台「用戶平均觀影分鐘數」增加了 22％，並大幅增進訂閱用戶停留率，在一片白熱化競爭、用戶頻頻轉換的 OTT 影音服務選擇中，成為愈來愈多用戶長期訂閱的在地平台，內容多元，且包含最新院線電影、台劇、美劇等不同內容支線的深度經營，並與國際平台的內容互補，是主要原因。