頭家國小建校逾20年，多項設施老舊不堪使用。（陳淑娥攝）

頭家國小建校逾20年，多項設施老舊不堪使用。（陳淑娥攝）

頭家國小建校逾20年，多項設施老舊不堪使用。（陳淑娥攝）

台中市頭家國小建校逾20年，多項設施老舊不堪使用，市議員周永鴻22日前往會勘，包括多功能教室鋪面和舞台破損、北側欒樹區地面與水溝破損下陷、游泳池頂棚浪板嚴重滲漏變形，以及操場旁壓克力球場鋪面龜裂情形，合計共需近700萬改善經費。

周永鴻今日上午邀請台中市政府教育局前往現勘，校方簡報並前往各處設施一同會勘，了解設施改善急迫性，要讓近2000名的師生有更完善優質的學習環境。

周永鴻表示，學校多功能教室兼具活動、雨備、室內體育課及防災避難處等用途，但木製舞台表面破損隆起且結構不穩，舞台旁邊牆面破損嚴重，只能修修補補；另教室內球場鋪面斑駁破損且無法止滑，連老師都可能不慎滑倒，學童就更常滑倒甚至受傷，成為險象環生另類溜冰場。

周永鴻說，頭家國小建校時為農地回填，部分地層有微幅塌陷情形，學校北側欒樹區水溝和路面也受影響，逐漸塌陷破損，8月花蓮震災後破損更加嚴重，部分地方下陷幅度達手掌寬度超過10公分。

另外，學校游泳池頂棚浪板鏽蝕漏水，還有多處變形，操場旁的壓克力球場建校至今尚未更新，鋪面開始出現龜裂，而且部分區域有高低差，導致下雨過後師生需要清除積水，合計共需近700萬改善經費。

頭家國小校長周文杰指出，過去20年頭家國小認真辦學追求卓越，受到家長們的肯定，為了讓頭家國小走向下一個卓越20年，希望取得改善經費，讓校園環境更完善進步。周永鴻允諾將持續向教育局爭取經費，逐步改善頭家國小校園設施，讓學童能安心上課，快樂成長。