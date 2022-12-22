「台灣第一名媛」孫芸芸擁有精緻容顏以及完美身材，21歲就嫁給微風集團董事長廖鎮漢，兩人育有一對子女，婚後的孫芸芸以優秀的時尚品味聞名，保持凍齡美貌，完全看不出已經44歲。近日，孫芸芸分享一系列抱著小狗的照片，僅單穿小可愛，火辣曲線一覽無遺，連女星許瑋甯、紅豆食府千金蔡依珊等人都按讚。

從曝光的相片中可見，孫芸芸一頭黑長髮隨意披散，上半身單穿小背心，下半身套上寬鬆的牛仔褲，手中抱著約克夏愛犬小芝麻，她的臉蛋只有巴掌般大小、天鵝頸及鎖骨線條明顯，雙臂纖細，D級上圍呼之欲出，表情與神態充滿女王氣勢，舉手投足盡是風情。

美照吸引破萬人瀏覽，網友紛紛力讚：「大美女」、「不得了了」、「可愛的小芝麻」，許多好友也在貼文下方讚美她，許瑋甯大讚：「辣！」，孫芸芸回覆：「一起辣！」Melody（殷悅）也誇：「Super hot !」一名圈內友人表示：「姊又壞壞了！」她則笑回：「什麼啊！」附上笑到流淚的表情符號。