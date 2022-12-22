今天（22日）是「冬至」，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專點名4星座，處女座、摩羯座、射手座、天秤座「冬至」一過，好運將一路旺到春節前，其中運勢第一旺的天秤座，在愛情與事業方面表現亮眼，甚至可獲得一筆意外之財，可好好把握。

▍第四名：處女座

冬至過後到年前，處女座活力滿滿，趁著這波好運正能量，替生活來個大轉變， 金星會燃起他們的熱情及對愛情的渴望，會變得更浪漫溫柔，積極主動經營愛情，放閃程度讓身邊人羨慕不已；工作方面，此時最適合開始規劃重大項目，無論跳槽、轉職、創業都可把握這波好運氣，2023年是發光發熱的一年。

▍第三名：摩羯座

冬至一過到年前，摩羯座在感情與事業方面有絕對好運，工作上有積極的火星加持，擺脫過去向來低調的狀態，因某個企劃案執行順利而站上舞台，位居領導地位，想法被公司重視，帶來前所未有的成功；愛情方面終於擺脫過去追不到愛的卑微，有機會在工作職場上遇到志同道合、興趣相符的對象，對方的體貼與信賴打開了你的心房，這份甜蜜將延續到新的一年。

▍第二名：射手座

冬至一過到年前，射手座享有愛情、事業雙豐收的好運，愛情方面木星賜予好運能量，使愛情甜蜜順利，單身者有機會和之前心儀的對象重新恢復聯繫，甚至收獲一份甜蜜的戀情；有伴者則可能驚喜求婚；工作方面，射手座變得更有衝勁，在專業領域大放異彩，年前還能收獲一筆驚喜獎金，尤其關於資訊丶寫作方面的射手座，將有新的靈感及想法，一定要好好把握，讓這波好運延續到2023年。

▍第一名：天秤座

冬至一過到年前，天秤座在愛情與事業方面表現亮眼，感情上有天秤守護星金星的加持，讓你變得更熱情，更有勇氣去追求愛情，把事情導向希望發展的方向，此時也適合與另一半談論婚事丶告白或破冰和好；工作方面，木星在合作宮位，帶來滿滿的貴人運，是創業丶投資的絕佳機會，甚至可獲得一份獎金丶資產。