台中市沙鹿區59歲林姓婦人，去年10月4日凌晨涉嫌在住處持酒瓶碎片，將周姓同居人頸部割畫喉嚨要害部位，發現周男倒臥血泊婦人趕緊打119叫救護車，周男急救後挽回一命；事後當事人報警及證人指證歷歷，台中地檢署認為林女以酒瓶碎片畫開頸部持續攻擊，22日偵結依家暴殺人未遂罪嫌將她提起公訴。

台中地檢署認為，林女和周男在沙鹿區住處同居23年，去年某日2人酒後發生口角衝突，林女因遭周男責備，趁凌晨時見周躺在沙發上睡覺，涉嫌持酒瓶碎片，猛力割畫其喉嚨並攻擊。

檢警調查，周男受傷痛到醒來脖子都是血，林女怕鬧出人命打119叫救護車，周男送醫急救後檢查脖子上達10公分撕裂傷，寬、深也各達0.5、0.2公分，事後對林女提告。

周男的女兒證述，事發當天有接到父親電話，指稱自己快死了，林女要殺他等語；周男也向處理員警說，自己被林女用酒瓶碎片割畫；林女應訊否認犯行辯稱，酒瓶破掉她要清掃，去廚房拿了清掃工具時發現周男已經受傷，。

檢方指出，林女明知其頸部有氣管、重要動脈通過，為人體要害部位，若以銳器割劃他人頸部，極可能造成他人血管破裂，氣絕死亡或動脈斷裂大量失血死亡，基於殺人之犯意，全案偵結將林依殺人未遂罪嫌起訴。

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