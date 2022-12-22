平均地權條例修正、央行升息等因素影響，全台湧現下車潮! 永慶房產集團統計全台與七都12月預售屋轉售刊登量，較去年同期均明顯成長，全台年增41.0％，其中以桃園年增77.4％最多。值得注意的是，2023-2025年將現新屋爆量潮，全台逾15萬戶新增供給 大量賣壓恐湧現，估2023年全年交易量約28.0-29.5萬棟左右 年減8％至11％之間。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋說明，觀察2022年1-10月全台建照量較去年同期成長7％，且推估全年建照量恐達17.5萬戶，創近28年來新高；新屋開工則年增16％，過去前兩年因疫情衝擊而工料雙缺的現象，讓興建期程遞延至今年，開工量大增，而使照也年增8％，維持高檔，顯見目前與未來市場新增供給量大，房市超額供給狀況恐更為明顯。

另外，再從預售屋新建案完工預估年份統計來觀察，葉凌棋說明，全台2023-2025年預售屋預計完工戶數將逾15萬戶，屆時恐將出現大量賣壓湧現。

在未來市場供給量大增，加上政府整頓預售屋投機炒作的狀況下，全台預售屋轉售量也出現暴增現象。葉凌棋說明，觀察今年12月全台預售轉售量較去年同期大增41.0％，整體預售轉售量暴增6500件左右，顯示「平均地權條例」修法，確實讓不少投機客擔心修法通過後轉售困難，而陸續選擇退場，大量預售屋建物拋到市場上求售，讓預售屋出現大量下車潮。若再細看七大都會區預售轉售量變化，桃園暴增77.4％，台南成長逾五成，台北、台中、高雄也都有四成以上的增幅。

葉凌棋表示：全球經濟展望下修、俄烏戰爭未歇，市場普遍看淡2023年經濟景氣，影響房市表現。而近期最受市場關注的「平均地權條例」修法正在立院排審中，明年是否有新房市政策推出也將左右明年房市交易。

同時，2023年也將面臨大量市場超額供給的狀況，葉凌棋指出，根據推估，2022年全年建照創28年新高、新屋開工、使照維持高檔，而2023-2025年預售屋建案完工戶數超過15萬戶，大量的成屋進入市場，勢必對市場造成衝擊，恐累積大量賣壓。此外，葉凌棋說明，明年下半年還有總統大選選戰開打，不確定性高，因此，經濟情勢、房市政策、市場超額供給、總統大選將是影響2023年房市四大變數。