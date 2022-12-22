不少人擔心膽固醇過高，吃蛋時會挖掉蛋黃，只吃蛋白，但家醫科醫師李思賢指出，蛋黃富含卵磷脂，適量食用可改善血脂、心血管、高血壓，提升大腦認知功能，勸民眾吃蛋時別再挖掉蛋黃。

李思賢在臉書粉專《思思醫師，陪你健康的好朋友》表示，卵磷脂（Lecithin）由脂肪酸組成，作用就像乳化劑一樣，能夠幫忙油脂結合其他非油性物質，卵磷脂也是建構細胞膜的主要成分，控制細胞膜內外物質的進出，而卵磷脂進入身體後，會被代謝分解成膽鹼，可以改善肝臟及精神方面的症狀。

李思賢說，卵磷脂還能改善血脂、心血管、高血壓、大腦認知功能，也可改善哺乳媽媽乳管阻塞的問題，另外有些保養品會添加卵磷脂，用於改善皮膚乾燥，有保濕的效果。他說，雖然市面上有不少卵磷脂保健食品，但還是建議民眾從食物中補充，例如雞蛋、紅肉、海鮮、豆類及十字花科植物。

李思賢強調，民眾吃雞蛋時，別再將蛋黃挖掉，雞蛋含有豐富卵磷脂，含量遠超過其他食材，吃雞蛋不僅血脂不會惡化，還有改善的效果，目前並沒有卵磷脂每日建議攝取量，但是一般建議每日補充不要超過5公克。