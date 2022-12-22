後來騎士選擇從旁邊柵欄縫隙離開。（摘自社會事新聞影音）

今日網路上傳出高雄有騎士為了省15元的停車費，騎車到停車場柵欄出口，並鑽柵欄縫隙逃走。警方表示，尚未接獲停車場業者報案，騎士可能涉及詐欺罪，將會通知業者及騎士到案說明，並依規定受理。高雄市交通局表示，目前公有停車場尚未有此事發生，有規定柵欄長度、裝設監視器，避免有心民眾逃避繳費。

後來騎士選擇從旁邊柵欄縫隙離開。（摘自社會事新聞影音）

昨日晚間有一名男騎士為了省下15元停車費，先將車騎在停車場柵欄出口，本想用凌波舞方式越過柵欄，無奈腰力柔軟度不夠，只好作罷，後來騎士發現柵欄旁邊的縫隙，於是心生一計，從縫隙鑽出逃走，逃出全程都被後方網友拍下，上傳至社群平台「社會事新聞影音」。

停車場位於新興分局轄區內，新興分局表示，目前尚未接獲報案，後與停車場業者聯繫，業者表示暫不提出告訴，待車主到案說明後再議；而致電聯繫機車車主時，均處於關機狀態，將持續連繫車主到案說明。

警方指出，騎士可能涉及詐欺罪，至詳細過程及原因，將會通知業者及當事人到場說明，並給予相關協助並依規定受理。

此外，若是此情形發生在公有停車場上，交通局會如何處置？交通局表示，目前尚未接獲相關案件，公有停車場都有汽、機車道各別出入口車道，車道外均有裝設監視器外，在柵欄部分也有規定的長度，避免車道有過大縫隙，造成鑽縫隙情形發生。