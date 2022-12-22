陶藝家陳金旺「犀旺」藝術作品兼具創意茶罐功能，隱藏式罐蓋無縫接軌，欣賞實用兩相宜。（陳金旺提供）

陶藝家陳金旺「犀旺」藝術作品兼具創意茶罐功能，隱藏式罐蓋無縫接軌，欣賞實用兩相宜。（陳金旺提供）

陶藝家陳金旺「犀旺」藝術作品兼具創意茶罐功能，隱藏式罐蓋無縫接軌，欣賞實用兩相宜。（陳金旺提供）

陶藝家陳金旺「犀旺」藝術作品兼具創意茶罐功能，隱藏式罐蓋無縫接軌，欣賞實用兩相宜。（陳金旺提供）

台中市沙鹿區陶藝家陳金旺，以大肚山紅土作為化妝土，為Q版犀牛營造鐵的銹蝕，堅不可摧鐵甲戰士，以隱藏無縫蓋的犀牛造型大茶倉最受矚目；名為「倉逸藏香、犀是珍寶」陶藝創作展，24日起將在苗栗三義「慶益堂」創意登場。大陸遼陽冮官窯博物館長王嘉寧特跨海介紹「犀旺」系列，新年度創作發表推薦。

陳金旺指出，創作犀牛緣自牠有森林救火員之稱，不免讓自己想到大肚山每逢東北季風野火燎原，犀牛與打火兄弟冒險滅火英勇事蹟，格外感人。因自己名字有個「旺」字，所以取名「犀旺、犀是珍寶」，吉祥招財。此外，鐵定系列打造工業風茶壺，件件銹色翔翔如生。

大陸冮官窯博物館長王嘉寧，特跨海介紹陳金旺「犀旺」系列新年度創作發表。他說窯谷主人陳金旺，曾任中國三大美院之一的「天津美術學院」客座教授，於國內美展及歐洲陶藝雙年屢獲獎項，作品創意與實用相契合，展現工藝在文化創意產業的地位與價值。

王嘉寧指出，陳金旺創作主打他腳踏「大肚山紅土」，不但用來製釉、成坯，甚至將它昇華為化妝土成銹鐵，營造犀牛堅不可摧鐵甲戰士，仿青銅器原是他2023年新發表，內地民眾真有福先睹為快。「犀旺」藝術作品兼具創意茶罐功能，隱藏式罐蓋無縫接軌，欣賞實用兩相宜。

大肚山紅土原被視為不耐高溫不適合做陶，只用來燒製紅磚，陳金旺看見紅土的特性，其含鐵量高於一般陶土；不但承襲老祖宗的智慧製成釉，更發現只要將紅土再精練一樣可以拿來製壺外，更將紅土進一步昇華，挑戰仿鐵的銹蝕肌理運用於現代陶，讓他在國際陶藝雙年展大放異彩。