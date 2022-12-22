打炒房條例《平均地權條例部分條文》修正草案，昨(21)日在立法院內政委員會初審通過，規範預售屋5年內不得換約轉售，如果炒作最高罰5千萬元，更鼓勵民眾檢舉，建立獎金制度。房仲業者示警，將對預售屋市場造成衝擊，其中對「竹中高」影響大，可能出現一波讓利換約潮。

綜合媒體報導，信義房屋統計房地合一2.0上路後預售實價件數，去年9月後預售單月破萬件區域，集中在新竹、台中與高雄，根據統計，高雄市去年9~12月的單月預售交易量，比起近4個月的均量多出2.13倍，新竹地區多出1.68倍，台中市也多出1.55倍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預估重劃區、房價飆漲區將是未來壓力最大的區域，預售屋禁止換約政策上路前，難免會出現一波換約潮，對於區域房價將會有一定壓力。

房市專家Sway則在臉書指出，打炒房政策終於過了，預估對房市的療效至少2年，他認為被業者炒作的預售屋、假豪宅將首當其衝。