臺中慈濟醫院三九貼服務時間。（台中慈濟醫院提供）

因體質虛寒所導致呼吸道與腸胃道等相關症狀病人，都可以接受「三九貼」的敷貼。（台中慈濟醫院提供）

冬至是古人認為的「陰極之日」，更是迎接陽氣的日子！台中慈濟醫院中醫部醫師洪崚育指出，鼻過敏的人多知道夏天可貼做「三伏貼」，透過「冬病夏治」原理治療過敏；其實，冬天也可貼「三九帖」幫忙驅除寒邪、提振陽氣，幫助體質虛寒病人改善體質。

醫師洪崚育表示，「三九貼」是將熱性中藥敷貼穴位驅除人體寒氣、提振陽氣的治療方式，由於敷貼時間選擇在冬至隔天開始算起的三個「九天」（每九天一算，分別是「初九」、「二九」和「三九」，統稱為「三九天」），因而被稱為「三九貼」。

洪崚育說明，中醫觀點陽氣是推動人體代謝和身體機能的幫手，若陽氣充足，體內有較強的防護力去抵抗外來的細菌病毒，減少疾病發生。選在冬至過後的三個時間點敷貼三九貼，主要是因為冬至是一年中白晝最短的一天，且古代有「冬至一陽生」的說法，意即冬至是陽氣開始慢慢萌發之時。

透過三九貼熱性中藥敷貼相應穴位，打開身體穴道孔竅，讓藥物透過經絡直達病處，可提振人體陽氣，引出深伏體內的寒氣，達到調節整體免疫功能，減緩虛寒體質引發的呼吸與腸胃道症狀。

洪崚育就臨床解說，若因體質虛寒導致呼吸道與腸胃道等相關症狀病人，都可接受「三九貼」敷貼，像四肢手腳冰冷、長新冠後遺症、呼吸道疾病（過敏性鼻炎、氣喘等）、腸胃道疾病（消化不良、容易腹瀉、小兒胃口不佳等）、泌尿道系統疾病（小兒遺尿）等都適用。

不過，洪崚育也提醒，孕婦、2歲以下幼童、糖尿病人、正在發燒或有發炎症狀、貼敷三九貼部位皮膚有傷口等人，就不適合敷貼。而夏天敷貼過「三伏貼」的病人，冬天可再接受「三九貼」敷貼，對虛寒體質造成的呼吸道與腸胃道不適症狀的病人，有加成輔助功效。

台中慈濟醫院指出，中醫部從12月24日周六起提供「三九貼」敷貼服務，除12月24日、12月31日及2023年1月7日3個周六上午開設三九貼特別門診外，至2023年1月13日前的周一至周五早、中、晚各有1個三九貼指定門診，為有需要的鄉親朋友服務。