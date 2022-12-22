苗栗縣國立卓蘭高中學生劉建成（左），22日錄取台大心理系，感謝師長多年的協助。（卓蘭高中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣國立卓蘭高中學生劉建成（左），22日錄取台大心理系，感謝師長多年的協助。（卓蘭高中提供／謝明俊苗栗傳真）

22日上午國立台灣大學希望入學管道放榜，全國僅招收50位同學，苗栗縣國立卓蘭高中普高三年級學生劉建成上榜！獲錄取國立台灣大學心理系，卓中師生為劉建成大聲喝采。

台大依教育部制定的「大學校院弱勢學生學習輔導補助計畫」，針對來自弱勢家庭的學生設立「台大希望計畫」，期望能藉由高中學校校長及教師們近距離地觀察推薦適合的學生，提供入學的機會。

卓蘭高中學生劉建成因就讀卓中，符合就讀偏遠地區高中學生的推薦資格，劉建成家境較困頓，家中生計全靠父親擔任臨時工支撐，劉建成的大哥為身障者，生活起居需要家人幫助，母親為分擔經濟，長期在外地工作，養成劉建成自立自強又願意盡力照顧他人的善心，對於長輩同儕親切有禮，並且善於利用時間，頗有領導能力，國、高中皆在卓蘭高中就讀，六年來認真向學，劉建成律己甚嚴，不願讓父親擔憂，為了分擔母親的辛勞，打掃都一手包辦，認真上進、服務人群的特質，在獲得各方獎學金的協助下，校排始終維持前列，期望未來完成台大學業，能回饋鄉里、發揮利他精神。

在劉建成的完成國高中學業過程，首先要感謝班導詹豐碩及老師紀傑騰，他們對學生的付出無私，常常利用休息時間指導劉建成，在得知劉建成錄取台大時，2位老師情緒激動得紅了眼眶。還有圖書館主任羅郁惠，經常支持劉建成的校長萬芷妘，常在其困難或心情不佳時，給予實質的幫助與心理的鼓勵，

卓中校長張智惟表示，劉建成非常感謝導師與在這一段求學過程有協助過的各位師長，劉建成為了幫家裡節省就學的開銷與生活費、協助家庭的農忙。即使家境不佳，經濟收入不穩定，幫忙家中大小瑣事，也甘之如飴，也因為吃過苦，體認到學習的得來不易，這次的成功經驗，可以提供給環境同樣困頓的學弟妹為榜樣，小鎮鄉親們這份為卓蘭子弟付出的熱忱，也將是每一位卓中學子邁向成功的助力。