寶山鄉果農種植的椪柑，由桃改場專家擔任評審進行品質評鑑。（羅浚濱攝

寶山鄉今年種植的柑橘受氣候影響，產量減少3成，總產量降到1600公噸，為促銷寶山特產柑橘，寶山鄉農會22日在縣府大廳舉辦椪柑品質評鑑與農產品展售活動，評鑑結果由果農佘正勇榮獲特等獎「椪柑王」。

寶山鄉農會總幹事陳信良說，寶山鄉栽種柑橘面積323公頃，椪柑種植面積52公頃，每年進入冬季，進入一口柑、砂糖橘、帝王柑、三寶柑、柳丁等柑橘採收季節，12月中下旬是第二大產量椪柑產季。

陳信良說，今年椪柑成長期受到乾旱影響，減產3到4成，每公頃產量給在18到20噸，果粒雖偏小，但品質、甜度都高，果農們一早將採收的椪柑送到縣府進行評鑑。

桃園區農業改良場施伯明博士表示，今年氣候不穩定，10月驟冷，11月又變熱，溫度變化大，導致橘子吃起來口感乾一些，評審以椪柑果形外觀色澤、果肉質地、口感風味及糖度做評分，平均糖度在12度以上，整體果實品質算是不錯。

新竹縣寶山鄉椪柑品質評鑑，由果農佘正勇（左二）榮獲特等獎「椪柑王」。（羅浚濱攝）

評鑑結果由果農佘正勇榮獲特等獎，椪柑糖度高達13.6度。陳見賢頒獎時表示，寶山種植果樹環境多為山坡地，日照充足、排水性佳，生產的椪柑口感多汁、甜美，是重要年節果品。

78歲的佘正勇說，他種植的柑橘堅持使用有機肥料，不用除草劑除草，用心照料橘樹，生產的栟柑品質極優，也多次獲得評鑑大獎，每年剛收成的椪柑，就被搶購一空。

陳信良分享買柑橘的秘訣，要挑選果形完整、圓潤的柑橘，代表水分充足，同時皮薄且表皮有光澤較佳，想品嘗到最新鮮的柑橘，歡迎鄉親至寶山鄉農會農民直銷站購買，或撥打直銷站店電話（03）5201119分機17訂購。