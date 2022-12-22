南投縣政府在日月潭伊達邵碼頭，以原民文化中守護生態家園的貓頭鷹為形象，打造高6公尺的水上漂浮藝術品，取名為「邵邵」的貓頭鷹特色裝置，將於日月潭展出至2023年1月10日，2023年1月14日移師至南投燈會─南投縣農工商會展中心滯洪池。

貓頭鷹在東西方文化中，都有智者、守護神的形象，更是邵族的吉祥物，又稱送子鳥，傳說是夜晚的家園守護者，能在夜路中引領人們平安返家。

日月潭伊達邵碼頭展出的家園守護靈鳥「邵邵」，以可愛的造型、繽紛多元的色彩，吸引大眾目光，邵邵從頭到腳都帶著濃厚的在地特色，貓頭鷹頭頂的原住民羽冠代表對於多元文化的認同，額頭上太陽和月亮的符號則暗示日月守護土地和家園，圓滾的身軀及羽翅象徵天空的蔚藍及樹林的翠綠，肩披邵族珍貴的物質文化遺產織布彰顯多元文化特色。

為了讓到訪的民眾了解在地自然及文化特色，邵邵展示處有「邵邵的故事」及「邵邵的話」，邀請民眾閱讀關於家園守護靈鳥邵邵和南投的專屬記憶，同時特別設立最佳拍照點，讓邵邵的可愛身姿結合日月潭的豐富景緻，供民眾合影。

南投縣觀光處長陳志賢表示，南投燈會是每年縣府舉辦最大型的主題活動，2023南投燈會的新嘗試，在石慶龍議員建議及支持下，由南投縣政府與日月潭國家風景區管理處合作，展出與邵族文化主題有關的裝置藝術，且首次在燈會開始前，先在日月潭展出，為即將開始的南投燈會熱身，歡迎大家到日月潭與邵邵打卡拍照，1月14日至2月5日蒞臨南投燈會。