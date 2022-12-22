再過1個月就是農曆春節，配合台八線中橫公路交通管制，太魯閣國家公園管理處初二到初四，將推出免費遊園專車，有3條路線，往返太魯閣遊客中心天祥之間賞景，發車時間為每天上午7時至下午2時，提供民眾視旅程時間搭配選擇，也提醒乘車別忘配戴口罩。

遊園專車行之多年，提供春節連假民眾入園遊覽。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太管處表示，台8線中橫公路太魯閣口至天祥間是峽谷路段，部分路段狹窄，僅能勉強會車，春節期間交通量大，因此明年1月23日至25日的大年初二到初四期間將有交通管制，在185.4公里富世路段及167.1公里天祥路段設置管制點，上午7時至下午3時每2小時放行10分鐘。

交通管制時間，太管處提供遊園專車，於園區遊客中心及布洛灣遊憩區停車場發車1、藍線，遊客中心-天祥全程線，不上布洛灣；2、紅線，遊客中心-布洛灣線區間線；3、綠線，布洛灣-天祥區間線等3條線路。

專車行駛於園區內著名景點，有砂卡礑、布洛灣布洛灣吊橋、燕子口、九曲洞、綠水、天祥及長春祠等地停靠，方便民眾搭乘攬勝。

春節太魯閣遊園專車有3條路線供搭乘選擇。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太管處說，因各服務據點停車空間有限，特別協調園區內客運業者加開班次，遊客可搭台鐵及北花線客運至新城車站下車，或自行駕車於新城車站周邊停妥車輛後，換搭花蓮客運、太魯閣客運302線及台灣好行-太魯閣線至太管處遊客中心換搭遊園專車。

太管處呼籲遊客盡量搭乘大眾運輸工具，避免交通壅塞或尋找等候停車位壞了遊興。此外仍在疫情期間，搭乘大眾運輸、遊園專車，仍需配戴口罩。