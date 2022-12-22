「受近期疫情傳播風險加大、中心各科室陽性減員嚴重等問題影響，就業中心辦事大廳已無法正常提供線下（實體）業務辦理，現不得已宣佈暫停對外辦公，線上業務正常。」據澎湃新聞報導，12月21日，西安市長安區勞動就業管理服務中心發出通知稱。

連日來，受新冠疫情影響，多地公共機構已宣佈暫停業務辦理或者調整開放時間。

報導稱，河南省濮陽市醫保局表示，因疫情原因，造成陽光大廈醫保窗口嚴重減員，窗口無法正常辦公，從12月19日起，暫停辦理陽光大廈醫保實體業務，重開實體業務時間另行通知，倡導市民朋友線上辦理業務。另醫保熱線接線人員嚴重減員，醫保熱線0393-7112393暫停服務。

濮陽市住房公積金管理中心也說，因疫情原因，造成陽光大廈公積金窗口嚴重減員，窗口無法正常辦公，從12月19日起，暫停辦理住房公積金實體業務，重開實體業務時間另行通知。倡導市民朋友線上辦理業務。

此外，山東濱州市圖書館表示，當前全市新冠肺炎傳播迅速，圖書館工作人員感染新冠肺炎、流感人數較多，無法正常輪崗值班。鑒於此，濱州市圖書館自12月20日起對開放時間、開放區域作出調整。

在天津，天津市規劃和自然資源局寶坻分局透露，因受新冠疫情影響，寶坻區自然資源調查與登記中心減員嚴重。12月19日起，寶坻區不動產登記服務大廳啓動低運轉工作模式，暫停受理實體不動產登記業務。靜海區人力社保局12月20日也稱，近期，受新冠肺炎疫情影響，「海河英才」人才引進聯審窗口多名工作人員出現持續高燒等症狀，導致窗口嚴重減員。經研究，從12月21日起暫停窗口線下服務。

與此同時，多地提出機關單位無症狀和輕症幹部職工可正常上班，以維護正常社會生產生活秩序，保障群眾日常生產生活等。