東部地處偏鄉，淪為詐騙集團車手提領現金熱點。台東縣警察局台東分局沿線調閱數百部監視影像，確認詐騙集團成員身分後，20日持搜索票及拘票連夜北上至新北市及台中市埋伏，終於在21日早上及下午分別查獲詐欺車手、收水及收水頭3人，查扣現金贓款63萬元，移送台東地檢署偵辦。

台東縣警察局持搜索票及拘票連夜北上埋伏，查獲詐團3名嫌犯及相關證物。（台東分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東分局針對轄內8處提領熱點，清查共25位被害人遭詐欺集團以「猜猜我是誰」及「解除分期付款」方式詐騙，分別將現金轉入14個警示帳戶，損失金額高達230萬元。

台東縣警察局持搜索票及拘票連夜北上埋伏，查獲詐團3名嫌犯及相關證物。（台東分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東分局立即成立專案小組，並報請台灣台東地方檢察署馮檢察官興儒指揮偵辦，經查該詐騙集團為混淆警方辦案，在台灣各地分段提款，帳戶匯款也利用被害人兼車手方式提領面交，企圖隱藏贓款金流流向，增加警方查緝困難度。

台東縣警察局持搜索票及拘票連夜北上埋伏，查獲詐團3名嫌犯及相關證物。（台東分局提供／蔡旻妤台東傳真）

專案小組沿線調閱相關影像，先前已查獲3名車手後，終於掌握林、張2名男姓嫌疑人身分，於21日收網，分別在新北市盧洲區查獲負責收水的張姓嫌犯，並在台中市大甲區一舉逮捕正在面交的林姓收水頭及何姓車手，當場起獲現金贓款63萬元、存摺、提款卡及作案用手機等證物。

台東縣警察局持搜索票及拘票連夜北上埋伏，查獲詐團3名嫌犯及相關證物。（台東分局提供／蔡旻妤台東傳真）

全案警方偵訊後，將嫌犯依組織犯罪條例、刑法詐欺及洗錢防制等罪嫌，移送台東地檢署偵辦後，持續向上溯源，並建請向台灣台東地方法院聲請羈押。