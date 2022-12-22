氣候環境變遷，含台灣在內、全球已有超過130個國家承諾2050年淨零碳排。一零四資訊(3130)旗下104人力銀行觀察，2022年全站綠領相關工作機會數，平均每月6,305個，比6年前成長一倍；其中，53.1％綠領的工作不限年資、歡迎社會新鮮人。而最近6年綠領職人薪資中位數4萬元，比整體月薪中位數3.5萬元、高出5,000元，溢價幅度為14.3％。

金管會要求實收資本額達20億元以上的上市櫃公司，2023年需編製和申報永續報告書；能源議題上，政府也以2025年非核家園為目標，推動綠色能源發展。104人力銀行設定42組綠能關鍵字(例如：碳中和）觀察2017年到2022年，連續6年的綠領工作機會、薪資、以及亮點職務。

2022年，綠領相關工作機會平均每個月有6,305個，比2021年成長36％，比2017年成長107％，6年以來需求翻倍。

2022年各「產業」對綠領的需求強度，以電子資訊/軟體/半導體月均工作數2,184個最高，其次是一般製造業1,321個，是唯二月均工作數破千的產業，合占綠領徵才數的56％。

影響所及，各「職類」對綠領的需求強度，以研發最多，平均每月1,371個，其次是操作/技術/維修類1,016個，生產製造/品管/衛環類1,004個、位居前三。

薪資方面，104人力銀行觀察最近6年，超過1,400名曾有綠領相關工作經歷的職人，薪資中位數為4萬元，比2022年全體職人月薪中位數3.5萬多5,000元、幅度14.3％。不同職務的綠領，掌握發展核心的研發製造類、生產製造/品管/環衛類最高，月薪中位數4.1萬元。

近年來，企業徵才綠領，104人力銀行資料顯示，2022年綠領工作機會中，有53.1％不限年資。依企業刊登的亮點職缺描述，碳足跡管理、溫室氣體盤查、推動ESG為主要的關鍵技能。