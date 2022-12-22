薛瑞元稱他為「BNT推銷員」 蘇貞昌幫道歉了

疫苗風波吵不停，衛福部長薛瑞元昨嗆關心BNT次世代疫苗的永齡基金會創辦人郭台銘像「BNT推銷員」，引來對方重砲發文批「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」。對此，行政院長蘇貞昌22日稱兩人各有對錯，但薛瑞元不該將此事和推銷員放一起講，他要為此表達歉意。

蘇貞昌下午出席「第22屆公共工程金質獎」頒獎典禮前受訪，他表示，這件事情兩個人各有對錯；但薛瑞元不能把此事和推銷員放一起講，雖然不是那個意思，容易被人家連在一起，「怪不得郭董事長就跳起來了」，對於政務官的講法他也特別表達歉意。另一方面，薛瑞元被輔是朽木、禽獸，他認為這不是好的對應方式，畢竟政府總是希望大家都熱心積極。

談及採購BNT疫苗與否，蘇貞昌表示，當前台灣還有400萬劑的疫苗存量，而國人因為疫情穩定、國內打氣很低，一天才打2萬劑，薛瑞元考量預算、國家需要等全面角度，認為莫德納疫苗和BNT疫苗效果相同，可以達到保護國人健康的目的，不必在此時花很大的經費去買，這點薛瑞元也沒有錯。

蘇貞昌說，萬一有一天真的需要，政府一定會買足疫苗，但現在疫苗非常足夠，「請大家放心，請大家都平心靜氣，請大家如果時間都已經可以了，就出來打疫苗。」