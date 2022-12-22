行政院會今（22）日拍板通過金馬地區民眾春節交通專案，實施時間為春節前後兩周2023年1月7日至2月6日，對象為金馬地區民眾、陸配，採專案申請方式，不包含台商中轉，金門每天至多1班，馬祖每周至多2班。即將上任連江縣長的王忠銘盼隨著疫情遞減逐漸增加班次，以滿足鄉親需求。

王忠銘表示，感謝中央能在冬至這一天，送給馬祖人民一份溫馨的禮物，讓鄉親在農曆春節期間，得以透過小三通返鄉探親。未來隨著疫情遞減，希望小三通的班次能逐漸增加，滿足地方鄉親的需求。