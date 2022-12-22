冬至接連兩起住宅火警，彰化縣和美鎮一棟3樓透天厝，22日中午起火，1樓騎樓堆放的雜物與停放的轎車、2輛機車陷入火海，火勢相當猛烈，加上強風助燃，烈焰狂燒，附近住戶都壟罩在濃煙裡，屋內祖孫受困後陽台，消防員架設消防梯引導順利逃生，2人嗆傷送醫。

和美鎮一棟透天厝發生大火，消防員架設消防梯搶救，救出祖孫兩人。 （民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣清晨溪湖鎮發生一起住宅火警，1家4口嗆傷送醫，到了中午和美鎮也有住宅發生火警，和美這起火警從一樓引燃，附近民眾指出，看到有人燒金紙，懷疑可能東北季風大，燃燒的金紙、火星到處吹飛飄散，飄到車庫，點燃機油或汽油，才會發生火警。

和美鎮一棟透天厝發生大火，消防員架設消防梯搶救，救出祖孫兩人。 （民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局表示，起火原因還待進一步鑑定和調查，消防局共派出多達8個分隊30多名消防員趕往搶救。抵達現場整棟住宅大樓都壟罩在濃煙之中，一樓烈焰狂燃， 雜物、轎車與機車等熊熊延燒一片成火海，還不停地傳出爆炸聲響，附近住戶都嚇壞了。

和美鎮一棟透天厝發生大火，消防員架設消防梯搶救，救出祖孫兩人。 （民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

「快一點！裡面住著祖孫兩人，都沒看到跑出來，不知有沒有事」鄰居看到消防人員緊張的通報，消防員部署水線並噴化學泡沫、搭起消防梯緊急搶救。祖孫躲在後陽台瑟瑟發抖，消防人員引導祖孫順著梯子往下爬，2人嗆傷送醫，沒有生命危險。