台灣面積不大，但共有22個縣市，一名女網友好奇詢問，台灣很小但有哪個縣市根本沒什麼人去過，網友第一直覺想到離島3縣市，認為本島的縣市就算沒去觀光，至少也都會路過，「答案一定澎湖、金門和馬祖，其他縣市至少路過」；若針對本島的話，網友點名苗栗、雲林、嘉義、彰化和屏東5縣市。

原PO近日於PTT八卦版指出，不少人說台灣很小，好奇問網友台灣哪個縣市到現在根本沒去過？貼文隨即引發討論，一票網友的答案都是離島，「澎湖、金門和馬祖」、「馬祖啊！交通真的很難搞定」、「馬祖我連路過都沒」、「一定是澎湖、金門和馬祖，其他縣市至少路過」、「澎湖一定要專程去，不太可能路過」。

至於台灣本島縣市，不少人表示「不說離島的話，苗栗還真沒去過」、「好像沒去雲林玩過」、「台東啦」、「答案一定是嘉義或雲林」、「彰化、雲林及苗栗」、「屏東縣」、「台東」、「台東吧！我猜」。

但也有人說在台灣本島，不太可能有沒去過的縣市，若問題是問沒在哪些縣市過夜的話，答案一定是桃園或苗栗，「完全找不到住宿動機。」