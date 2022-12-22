被認為是發明英國最受歡迎的香料烤雞咖哩（Chicken tikka masala）的廚師阿里（Ahmed Aslam Ali）已於19（週一）日去世，享壽77歲。
據英國《衛報》（The Guardian）22日報導，格拉斯哥的Shish Mahal餐廳宣佈了阿里過世的消息，並決定休業2天，以示尊重。他的葬禮於星期二在格拉斯哥中央清真寺舉行，一般民眾也可以參加。
阿里出生於巴基斯坦，年幼時隨家人搬到格拉斯哥，並在1964年開設了Shish Mahal餐廳。根據社群網路貼文，他已經結婚並還有5個孩子。
過去在接受外媒採訪時，阿里解釋了香料烤雞咖哩的由來，他過去70年代做咖哩雞（Chicken tikka）時，當時一位顧客問是否有辦法使他的咖哩雞不要那麼乾，他的解決方案是加入奶油番茄醬。
「香料烤雞咖哩是在這家餐廳發明的。我們以前做的是一般的咖哩雞，有一天，一位顧客說，“我想加一些醬汁，這有點乾“。」
「我們想我們最好用的醬汁來煮雞肉。因此，從這裡開始，我們用包含酸奶、奶油、香料的醬料烹制雞肉咖哩。這道菜是根據我們顧客的口味準備的。通常他們不太接受熱咖哩，這就是為什麼我們用酸奶和奶油烹制它。」
香料烤雞咖哩（Chicken tikka masala）在英國深受民眾喜愛，在非英國食品中僅次於中國式熱炒，被公認為是英國的國菜之一，過去在 2009年，時任格拉斯哥中心區工黨議員的薩爾瓦(Mohammad Sarwar)呼籲官方承認格拉斯哥是「香料烤雞咖哩」的家鄉。他為格拉斯哥獲得歐盟對咖喱的原產地保護進行了宣傳，並在下議院提出了一項早期動議。
但這一申請沒有成功，因為英國各地的一些其他餐廳也聲稱發明了這道受歡迎的菜餚。
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