被認為是發明英國最受歡迎的香料烤雞咖哩（Chicken tikka masala）的廚師阿里（Ahmed Aslam Ali）已於19（週一）日去世，享壽77歲。

據英國《衛報》（The Guardian）22日報導，格拉斯哥的Shish Mahal餐廳宣佈了阿里過世的消息，並決定休業2天，以示尊重。他的葬禮於星期二在格拉斯哥中央清真寺舉行，一般民眾也可以參加。

Ali Ahmed Aslam, inventor of chicken tikka masala, dies at 77 | Curry | The Guardian https://t.co/WlJOnyy8ZC — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) December 22, 2022

阿里出生於巴基斯坦，年幼時隨家人搬到格拉斯哥，並在1964年開設了Shish Mahal餐廳。根據社群網路貼文，他已經結婚並還有5個孩子。

過去在接受外媒採訪時，阿里解釋了香料烤雞咖哩的由來，他過去70年代做咖哩雞（Chicken tikka）時，當時一位顧客問是否有辦法使他的咖哩雞不要那麼乾，他的解決方案是加入奶油番茄醬。

We are sorry to hear of the recent death of Glaswegian curry pioneer Ali Ahmed Aslam, AKA Mr Ali. He created the first ever chicken tikka masala at the Shish Mahal in the 70s using various spices soaked in a tin of tomato soup. Thank you for your legacy. Pic: Shish Mahal website pic.twitter.com/PXVeDZR8L1 — Scoffable (@Scoffable) December 21, 2022

「香料烤雞咖哩是在這家餐廳發明的。我們以前做的是一般的咖哩雞，有一天，一位顧客說，“我想加一些醬汁，這有點乾“。」

「我們想我們最好用的醬汁來煮雞肉。因此，從這裡開始，我們用包含酸奶、奶油、香料的醬料烹制雞肉咖哩。這道菜是根據我們顧客的口味準備的。通常他們不太接受熱咖哩，這就是為什麼我們用酸奶和奶油烹制它。」

香料烤雞咖哩（Chicken tikka masala）在英國深受民眾喜愛，在非英國食品中僅次於中國式熱炒，被公認為是英國的國菜之一，過去在 2009年，時任格拉斯哥中心區工黨議員的薩爾瓦(Mohammad Sarwar)呼籲官方承認格拉斯哥是「香料烤雞咖哩」的家鄉。他為格拉斯哥獲得歐盟對咖喱的原產地保護進行了宣傳，並在下議院提出了一項早期動議。

但這一申請沒有成功，因為英國各地的一些其他餐廳也聲稱發明了這道受歡迎的菜餚。