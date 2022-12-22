許多女優入行拍謎片的主因一是為了經濟壓力，二是為了興趣，擁有G級上圍和飄逸長髮的UNA最近上節目，則悲慘透露自己入行才半年就狂拍了30部謎片，主要原因竟然是為了替前男友還錢，她回憶前男友當時用她名字貸款，車卻是對方在用，分手後她要回車子，才發現是一輛破車，令人哭笑不得。

由台灣第一女優吳夢夢主持的Youtube節目《思春社》，常請到女優來現身解答迷津，出道才半年的UNA已經累積了30多部作品，數量之多讓前輩吳夢夢笑說「很不像『新人女優』」。至於為何要出道？UNA說除了自己很愛看片，還有個原因是要替前男友還債，對方買車，貸款在她名下，雖然貸款一開始是男方在付，後來各項稅卻要UNA出，有點像是被「X後不理」，分手後她要回車子，因為要轉賣給別人便送去修車廠修理，沒想到還要再花1萬多元，總共為了前男友的車付了30多萬，最後一場空還分了手，令UNA相當無奈。

掛人頭替軟男友還債！她入行半年拍30部片｜思春聊天室｜吳夢夢 ft.UNA｜AV女優

身高158公分、體重52公斤的UNA上圍有75G，她強調自己是「純天然」，並未隆乳，屬於易胖和易瘦體質，體重最高時有61公斤，她自認身材不完美，還是想要繼續減肥，一旁的吳夢夢則說：「適當的肉感也是男生會很喜歡的」，UNA也補充有問過身邊看過她作品的人，大多不太喜歡太完美身材的女生，同意還是要有適當的肉感比較好，但每個人喜歡肉肉的程度多少則不一定。

已經拍過30多部謎片的UNA，起初不太敢跟朋友說在拍片當女優，但後來發現大家都看到了，而且自己又不偷不搶，便大方承認，有人質疑，但也有人支持她如果要做就要做到最好，而她自己也有心中的夢幻男優名單，即是馮迪索跟周湯豪，她更笑稱周湯豪完全就是她的菜，「光是看到就會排卵」，自己還想好所謂的「錄音室劇情」，自嘲光是想到就心癢癢。