又到了歲末感恩時刻，新上國小21日舉行聖誕趴，一路從早HIGH到晚，將傳統的點燈活動移到晚上變成「瘋聖誕趴」；今年結合各社福團體愛心捐款超過35萬元，讓整個聖誕節充滿歡樂與感恩的氣息。

新上國小聖誕趴今年結合各社福團體愛心捐款超過35萬元(高雄市教育局提供)

新上國小親師生集體總動員，從家長會布置四層樓高的布幕聖誕樹開始(高雄市教育局提供)

每年聖誕節到來，新上國小總是親師生集體總動員，從家長會布置四層樓高的布幕聖誕樹開始，各班師生祈福串卡創作猶如祝福波浪一波波而來、學生禮物盒設計圍繞著新上熊讓穿堂充滿溫馨，到由美術老師操刀的活動舞台燈光秀，將校園的聖誕氣氛全炒熱起來。今天活動也從白天開始熱鬧，學校的三大音樂團隊﹕直笛隊、合唱團與弦樂團現場LIVE演出，達人秀與他校報佳音也登場表演與師生同樂。

祈福點燈是新上傳統已經有24年之久，將點燈移至夜晚是一種創新突破(高雄市教育局提供)

學校的三大音樂團隊﹕直笛隊、合唱團與弦樂團現場LIVE演出(高雄市教育局提供)

晚會活動更是精彩，以往白天的點燈移到了夜晚，讓校園更添耶誕氣氛。每年晚會主持人都由學校老師斜槓演出，今年更是由劉錦憲老師帶著也是學生的孩子劉宣頡來場父子聯手主持秀，展開了晚會主題：每個願望都可以像種子，終有盛開玫瑰的一天。活動節目除了耶誕組曲音樂會外，學校會長李宗銘也帶來了薩克斯風演奏組曲，學校更貼心的準備宴會精緻茶點，就是要讓活動HIGH到最高點。

此外，今年的捐款也創歷年新高，每年結合社福團體的愛心捐款早早就啟動，放置各班的愛心盒、發到各家庭的愛心紅包，都一點一滴回流積成大愛，校長王彥嵓本人更拋磚引玉捐出十萬元。包括伊甸、華山、世界展望會與小天使家園等共收到來自親師生的捐款達35萬，也都出席晚會接受學校愛心捐贈。

校長王彥嵓表示，祈福點燈是新上傳統已經有24年之久，將點燈移至夜晚是一種創新突破，白天的耶誕祈福音樂會將祝福延伸至晚會的感恩點燈，讓整個校園的聖誕節不是只有歡樂，更多的是親師生對社會的感恩與愛。尤其每年透過愛心捐款活動帶動了整個校園溫暖社會的心，更是學校教育的社會責任，讓善的力量一直延伸與擴大，新上瘋耶誕的同時更瘋愛的捐款。