遠東新(1402)今收盤大漲逾5個百分點，帶動紡織類股反彈逾2個百分點。遠東新以回收寶特瓶所產製的回收rPET抽成人纖絲，再產製出低碳環保球衣，供應Nike贊助的國家隊。遠東新自2018年再啟動2022年世界盃開發計畫，與長期合作夥伴品牌大廠愛迪達，利用海洋回收塑料做成「海洋回收抗爆球衣」。

NIKE受惠促銷活動擴大以去化過剩庫存，化解市場對運動休閒產業消費力的疑慮，也帶動Nike概念股表態。遠東新除了是NIKE概念股，也是Adidas的代工廠。據了解，遠東新今年配合愛迪達(Adidas)，拿下世足9個國家代表隊球衣訂單。

遠東新與Adidas、海洋環保組織Parley for the Oceans展開「海洋回收紗」的合作，經歷至少三年的研發與反覆測試，將海洋廢棄寶特瓶做成「海洋回收抗爆球衣」，特別加強衣料的強韌度，讓球衣可以承受極端狀況不破裂，重量下降12％、強度增加4倍，讓球員們放心又舒適出賽！其中本屆世足賽冠軍隊伍阿根廷便是採用此款球衣。

今年遠東新進一步導入廢輪胎回收製成之低碳碳黑，做為超低碳機能性服飾所使用的黑色色料，以滿足國際機能性服飾大廠超低碳足跡球衣的需求。目前「黑色」機能性服飾占所有顏色服飾的40%以上，為占比最高之顏色，主要就靠黑色的碳黑色料染色。