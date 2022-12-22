在投資人開始回購此前遭到日本央行(BOJ)調整政策而重創的股票之下，日經指數周四收高，並為近一周首次上漲。

周四日經225指數收盤上漲120.15點或0.46%，為26507.87點。東證一部指數升14.85點或0.78%，為1908.17點。

日圓顯示回穩跡象，汽車股強勁反彈，房地產股也出現反彈；國債殖利率在大幅攀升後，也有所回落。

三井住友資產管理首席市場策略師Masahiro Ichikawa表示：「日本央行的決定非常令人感到意外，但市場似乎正在逐漸地消化這件事」。

「今年剩下來的時間，日經指數很可能在當前26500點左右的水準波動，但在新年裡，重點應該會回到美國通膨和經濟前景的議題上」。

東芝一度大漲7.6%，收盤上漲4.25%；此前當地媒體報導，稱該公司的首選競購方JIP集團，本周將敲定一筆高達106億美元的貸款，將用於收購東芝。

房地產股升1.6%，為表現最好的板塊，三井不動產漲4.3%，住友地產升3.6%。

運輸股也上漲1.6%。日圓在日前飆升之後，目前回穩。日圓的走強將降低海外營收的價值。

出口導向的豐田上漲1.83%，日產也上漲2.15%。

另一家大型出口商任天堂也上漲1.6%。