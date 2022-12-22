迎鴻兔年，涵碧樓推養生富貴年菜。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

日月潭涵碧樓集結館內湖光軒、東方餐廳、九重花間日本餐廳，推出鴻兔新春「養生富貴年菜」，讓賓客在家即可享用經典滋味，兼具開運寓意的5星級饗宴，即日起至2023年1月13日前開放預訂。

湖光軒主打的「閩菜狀元佛跳牆」具有福祿壽寓意，採用正宗佛跳牆百年名店「聚春園」配方，受到頂級消費客群青睞；主廚先以老母雞、金華火腿及赤肉等經6小時吊湯，再將頂級食材北海道刺參、干貝、鮑魚與花膠等，分別以上湯各自煨煮入味，保留食材最精華純粹的風味。最後將食材兌入上湯，以荷葉覆蓋蒸熟後上桌，軟糯脆嫩鮮美的食材，搭配琥珀般清透滑順膠潤的湯汁，是鴻兔新春招財開運必備的功夫大菜。

湖光軒還有幾款美味又帶有新春開運寓意的料理，也受到青睞，「紹興陳醬東坡肉」四方如玉金黃誘人，有吉祥如玉的寓意；嚴選台灣豬五花以埔里紹興酒及肉桂等香料熬煮鹹香入味，搭配手工芝麻夾餅，芝麻的香氣與紹興肉汁在口中迸發，擄獲全家大小的味蕾。

迎鴻兔年，涵碧樓推養生富貴年菜。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

迎鴻兔年，涵碧樓推養生富貴年菜。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

「瑤柱臘味蘿蔔糕」也是湖光軒的招牌菜品，選用埔里白玉蘿蔔中段加入瑤柱、臘肉等，增添咀嚼口感以及鹹香滋味，煎至黃金上桌外層微焦脆爽、內在鬆軟綿密，美味妙不可喻，更有好彩頭的吉祥寓意。

迎鴻兔年，涵碧樓推養生富貴年菜。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

此外，還有九重花間日本餐廳推出的「香魚梅汁甘露煮」，將抱卵香魚與紫蘇文火煨煮，鹹甜風味入口即化，在日本具有寓意吉祥富貴寓意。東方餐廳則是推出「紅酒燉牛肉」將USDA Prime等級牛肋條，以勃根地紅酒醃漬1夜後，下鍋將牛肉表皮煎至酥脆，再加入南投時蔬燉煮，色、香、味兼具，更有鴻運當頭的寓意。

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