寒流一波波，一名男網友分享，天氣變冷開電暖器，結果用電量暴增5倍，引起網友討論，有過來人含淚分享，開電暖器真的很舒服，他曾因為貪圖這份舒服而天天開，最後月電費從百元暴增到3000多元，連房東都很驚訝，建議他去檢查是否被偷電，因此有內行建議，怕冷又想省電的人，還是用電熱毯吧。

一名男網友近日在Dcard上發文分享，最近天氣變冷，他想起家人先前送過來的電暖器，忍不住拿出來使用，結果真的睡得很好，全身暖洋洋的很舒服，但某天經過房間的電錶卻驚覺，使用電暖器以後，電錶比平常多跳了30幾度，讓他當場嚇歪。

男網友表示，他平常大概一天會使用2度電，但這3天他使用電暖器以後，每天約莫多了10度電，用電量暴增5倍，讓他很驚訝，立刻衝回去房間看電暖器的功率，結果發現是1200瓦，最後只好默默將電暖器裝回去盒子裡，因為實在太耗電了，看來最後還是只能用電熱毯。

貼文引起網友討論，「50塊買一個晚上的溫暖感覺蠻划算的」、「獨立一台電暖器本來就很耗電」、「電暖器真的很可怕，有一年很冷結果每天睡覺、下午在家的時候一直開電暖爐，超級溫暖好快樂，結果那個月電費從幾百塊暴增到3000多，房東還問我是不是被偷電，怎麼電費怪怪」。另有租屋族建議，要省電又怕冷，推薦使用電熱毯，雖然預熱需要一段時間，但真的省電很多，睡覺也都很暖。