財政部22日公布統計數據顯示，1～11月招商成績亮麗，簽約金額2,564億元，超越以往全年水準，也是繼2010年（2,241億元）後，再度出現逾2千億元的簽約規模。

財政部指出，為引導民間資金投入公共建設，帶動相關產業發展，持續推動民間參與公共建設。近年民間參與投資公共建設動能頗佳，簽約金額連續4年在千億元以上，2021年1,888億元創歷年次高，其中促參法案件283億元，其他法令案件1,605億元。

財政部指出，今年1～11月招商成績更加亮麗，超越以往全年水準，也是繼2010年後，再度出現逾2千億元的簽約規模，主因有大額案件挹注、地方推動都更及促參案源更加多元化所致。

財政部指出，隨促進民間參與公共建設逐漸由中央向地方推展，近年中央與地方簽約金額互有高低。

財政部統計，2021年按辦理機關別觀察，地方政府推動促參簽約金額1,190億元，占整體6成3，顯示地方政府為帶動地方繁榮發展，積極推動招商引資，以台北市338億元居冠，且近5年有4年排居第1，次為台南市270億元及新北市250億元，新竹縣近年招商成績不俗，為連續4年擠入前5名的非六都縣市，2021年居第4名。