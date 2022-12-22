新北市政府警察局土城分局清水派出所警員李世連、林鼎晟及黃浩維15日清晨7時許見一輛白色轎車突然急停派出所門口，一對男女抱著不到1歲的幼童，到派出所求救，因男童生病發燒抽蓄不停，原本要自行送醫，但是到處都塞車才回請求警員協助，派出所警員立即開警車，並開啟警報器響將男童送往土城醫院，所幸就醫即時，男童在就醫後已無大礙。

男童父親表示，當天早上起床後，發現男童生病發燒，正要自行開車前往醫院，沒想到男童一直不斷抽蓄，加上路途中沿路車多，男童父親發現旁邊就是派出所，離即將車輛停在派出所門口，下車請求警員幫助。

警員接到1歲童父母求援後立即開警車，並開啟警報器響將男童送往土城醫院救回一命。(戴志揚翻攝)

清水派出所警員李世連、林鼎晟及黃浩維，發現此狀況，立即向勤務中心回報，並利用警車協助將男童送醫，由於沿路上班車流相當大，警員擔心男童延誤就醫，沿途開啟警示燈及響警報器，在很短的時間內將男童送達土城醫院救治，所幸就醫後男童已無大礙，男童父親在男童就醫後，還特地到派出所致謝。

土城分局表示，此案件因事故緊急，才會由警車即刻送醫，民眾如果有緊急就醫需求，建議民眾打119由救護車送醫，過程中救護人員也可在車上進行相關急救，以防措施送醫黃金時間。