南市府勞工局與台南市木工業職業工會也準備各式生活物資，期望他們能溫馨好過年。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府勞工局除了集結各工會為弱勢族群修屋，歲末年關將屆，也攜手工會寒冬送暖，22日正逢冬至，與台南市木工業職業工會兵分四路，前往30戶弱勢勞工家庭，除了致贈年節禮金2000元外，也準備各式生活物資，期望他們能溫馨好過年，有案家看到日前幫忙修繕房屋的工會志工前來關懷，感覺特別暖心。

勞工局長王鑫基表示，台南市木工業職業工會是最初開啟弱勢房屋修繕的重要推手，該工會顧問林冠維、邱昭勝也是新科議員，今天與工會幹部、勞工局同仁共同前往，將年菜、香腸、風扇等愛心物資，分送給住在台南的職災勞工等弱勢家庭。

他們第一站關懷的是安南區、現年80歲的蔡姓阿公，其獨自居住在破損老舊的房屋，家中天花板多處破損塌陷，牆壁斑駁，電線老舊需汰換，勞工局「做工行善團」今年獲報，媒合各單位協助修繕房屋，讓阿公有個舒適的居住環境，今天他看到之前修繕房屋的志工來關懷，彼此親切問候。

另居住於楠西區51歲的郭姓民眾，今年3月工作時不慎落入冷卻水池，導致下半身2至3度燒燙傷，前後歷經5次清創植皮手術，出院後因雙下肢燒傷關節攣縮，需乘坐輪椅，現每周3次搭乘復康巴士至永康奇美醫院進行復健，期間職災個管員協助申請職災傷病給付及市府受傷住院慰問金，後續也協助轉介職能復健，以便日後可以順利重返職場。

王鑫基說，本月初電氣工會開啟第一波寒冬送暖，之後還有油漆工會接力物資發送，而今天適逢冬至，由台南市木工業職業工會愛心接棒，讓弱勢、職災家庭們在冷冽的寒冬，感受到一股社會溫馨的暖流。