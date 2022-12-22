在世界盃大放異彩的阿根廷新秀E.費南德茲（Enzo Fernández），最終奪得賽會最佳新人的獎項，也讓他的身價水漲船高，吸引許多豪門詢問報價，而據葡萄牙《紀錄報》表示，E.費南德茲的母隊本菲卡已經拒絕一份高達1億歐元的報價，對這位剛冒出頭的小將相當器重。

21歲的E.費南德茲原先被定位為替補，不過小組賽面對墨西哥打進國家隊生涯首顆進球後，接下來的5場比賽穩坐先發位置，《WhoScored》數據統計，E.費南德茲每場平均可以貢獻3.1次搶斷、0.4次攔截及1次解圍，防守上也展現了強大拚勁。

本菲卡會拒絕1億歐元報價不是沒有原因的，早在E.費南德茲成名之前，本菲卡就已經在他的合約標出1.2億歐元的違約金額，因此踢出名號的E.費南德茲有望讓本菲卡大賺一筆。

因球團財力不比眾多豪門，只能靠著出清自家球星賺錢，所以本菲卡也被稱作是「球星加工廠」，在利物浦表現出色的烏拉圭球星努涅茲（Darwin Nunez），就是在今年以8000萬歐元轉會費來到紅軍，而且據傳追求E.費南德茲最熱烈的球隊就是利物浦。