高雄林園、大寮選區、國民黨高市議員黃天煌的陳姓椿腳涉嫌在競選期間，包遊覽車帶30多位選民到東港餐廳吃海鮮；林園區王姓及黃姓里長、鼓山區李姓里長、鹽埕區黃姓里長也涉嫌在選舉期間買票、動用幽靈人口。為維護選舉公平，高雄地檢署22日向法院提起當選無效之訴。

雄檢指出，黃天煌競選總部成立當天，陳姓樁腳夫婦和女兒一家三口先包下1輛遊覽車，載著30多位里民出席總部成立大會，活動結束後整車人載往東港海鮮餐廳用餐，還直接在遊覽車上向里民請求投票支持黃天煌。據了解，該餐廳每桌餐費5000元，10人一桌，當時席開3桌。

林園區王姓里長當選人和其姪子今年7月涉嫌3度向李姓里長候選人傳話，還贈送威士忌及紅包2萬元，拜託李姓里長候選人放棄競選，涉犯《公職人員選舉罷免法》第97條第1項之行求賄賂罪嫌，分別經檢察官諭知以5萬元、10萬元交保候傳。

林園區黃姓里長當選人涉嫌透過樁腳，以每票1000元至3000元不等代價，向該里選民行賄買票，涉犯《公職人員選舉罷免法》第99條第1項之投票行賄罪嫌，經檢察官諭知以10萬元交保。

鼓山區李姓里長當選人的親友今年5月至7月間，涉嫌以虛偽遷徙戶籍方式遷入該里戶籍內，藉此使李男順利當選，涉犯《刑法》第146條第2項罪嫌。

鹽埕區黃姓里長當選人涉嫌將多名友人虛偽遷入戶籍至該選區住址，涉犯《刑法》第146條第2項罪嫌。

針對上述5案件相關當事人，高雄地檢署依《公職人員選舉罷免法》第120條第1項規定提起「當選無效」之訴。檢方強調，除上述案件外，將儘速審查其他案件是否符合當選無效之訴的要件，於法定期限內依法向法院提起當選無效之訴。此外，對於即將舉行的高雄市議會正、副議長選舉，也已組成專責查察小組，嚴防任何不法介入選舉。